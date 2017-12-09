2017.05 // События / Школьный фестиваль ГТО

авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Михаил Лабазов.

2017.05 // События / Школьный фестиваль ГТО
 2017.05 // События / Школьный фестиваль ГТО
 2017.05 // События / Школьный фестиваль ГТО

Более 300 угличских школьников приняли участие в муниципальном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ребята состязались в подтягивании, наклонах вперёд, отжимании, прыжках в длину с места, метании мяча, подъёме туловища, беге и стрельбе. Предварительно участники сдавали нормативы на школьном уровне и получили бронзовые, серебряные и золотые знаки отличия.

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