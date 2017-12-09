2017.05 // События / Последний звонок...

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.05 // События / Последний звонок…
 2017.05 // События / Последний звонок…
 2017.05 // События / Последний звонок…

25 мая для выпускников прозвенели последние школьные звонки. В этом году в Угличском районе с родными школами прощается 124 учащихся одиннадцатых классов. Кажется, ещё вчера они пришли в первый класс – маленькие, беспомощные, крепко держа за руку свою первую учительницу. Сегодня вновь – большие банты, белые воротнички, галстуки… Всё, как много лет назад, только повод совсем другой. Главных героев праздника переполняют разные чувства, но волнение – на первом месте.

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