2017.05 // События / Последний звонок...
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
25 мая для выпускников прозвенели последние школьные звонки. В этом году в Угличском районе с родными школами прощается 124 учащихся одиннадцатых классов. Кажется, ещё вчера они пришли в первый класс – маленькие, беспомощные, крепко держа за руку свою первую учительницу. Сегодня вновь – большие банты, белые воротнички, галстуки… Всё, как много лет назад, только повод совсем другой. Главных героев праздника переполняют разные чувства, но волнение – на первом месте.
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