2017.05 // События / "Авангард" - лидер посевной

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



В районе продолжается посевная кампания. На сегодняшний день общий объём выполненных работ составляет 60 процентов от плана. Холодная весна сказывается на темпах и сроках, но традиционные лидеры уже готовятся к сенокосу. В их числе – агрофирма «Авангард». Весенне-полевые работы в хозяйстве завершили в начале этой недели, хотя прошедшая посевная была одной из самых сложных.



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