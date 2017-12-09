2017.05 // События / "Авангард" - лидер посевной
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В районе продолжается посевная кампания. На сегодняшний день общий объём выполненных работ составляет 60 процентов от плана. Холодная весна сказывается на темпах и сроках, но традиционные лидеры уже готовятся к сенокосу. В их числе – агрофирма «Авангард». Весенне-полевые работы в хозяйстве завершили в начале этой недели, хотя прошедшая посевная была одной из самых сложных.
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