2017.05 // События / "Свет Миру" в Угличе

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.05 // События / "Свет Миру" в Угличе
 2017.05 // События / "Свет Миру" в Угличе
 2017.05 // События / "Свет Миру" в Угличе

В Ярославской области завершился VII Международный молодёжный фестиваль «Свет Миру», посвящённый 200-летию преставлению святого праведного воина Фёдора Ушакова. По географии и количеству участников «Свет Миру» является крупнейшим молодёжным кинофестивалем на территории России. В этом году на конкурс поступило более 500 заявок. В итоге отбор прошли 48 авторских детских работ и 40 молодёжных.

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