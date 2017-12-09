2017.05 // События / VII фестиваль "Поющая Волга"
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Традиционным гала-концертом завершил свою работу VII Межрегиональный фестиваль вокального искусства «Поющая Волга». В этом году показать своё мастерство приехали около 200 юных исполнителей из Ярославской, Костромской, Тверской и Московской областей. В течение двух дней они демонстрировали свои таланты и участвовали в мастер-классах по академическому вокалу и актёрскому мастерству.
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