2017.05 // События / Глава района посетил Отрадновское сельское поселение
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Глава района Анатолий Курицин познакомился с Отрадновским сельским поселением. Визит проходил в рамках уже отработанной программы – посещение всех крупных населённых пунктов с инспекцией социальных учреждений, встреча с населением. День прошёл плодотворно для всех сторон.
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