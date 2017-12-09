2017.05 // События / Открылась "Благостина"

авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.05 // События / Открылась "Благостина"
 2017.05 // События / Открылась "Благостина"
 2017.05 // События / Открылась "Благостина"

Во Дворце культуры состоялось торжественное открытие ежегодной детской творческо-просветительской благотворительной декады «Благостина». В течение нескольких дней в Угличе будут проходить благотворительные акции, конкурсы и фестивали, православные и светские праздники, объединённые  чувством милосердия и любовью к детям.

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