2017.05 // События / Ночь в музее

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.05 // События / Ночь в музее
 2017.05 // События / Ночь в музее
 2017.05 // События / Ночь в музее

Углич в очередной раз присоединился к международной акции «Ночь музеев». Мероприятие в рамках международного праздника «Дня музеев» проводится в Угличе восьмой год подряд. В городе было открыто 7 интерактивных площадок, одна из самых интересных и насыщенных – в Угличском историко-архитектурном и художественном музее, которому в этом году исполняется 125 лет.

(0 Голосов)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Углич сегодня | uglich-today.ru

UGLICH-TV.RU - неофициальный сайт СМИ "Угличское телевидение" © 20112016 Михаил Лабазов
© 20112016 Угличское телевидение. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ76-00242 от 09 июня 2012 года. Все права на видеоматериалы под логотипом «ТНТ-Углич», опубликованные на сайте, принадлежат ООО «Угличское общественное телерадиовещание» и защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании видеоматериалов ссылка на uglich-tv.ru обязательна.