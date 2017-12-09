2017.05 // События / Ночь в музее

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



Углич в очередной раз присоединился к международной акции «Ночь музеев». Мероприятие в рамках международного праздника «Дня музеев» проводится в Угличе восьмой год подряд. В городе было открыто 7 интерактивных площадок, одна из самых интересных и насыщенных – в Угличском историко-архитектурном и художественном музее, которому в этом году исполняется 125 лет.



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