2017.05 // События / Элеонора Шереметьева - почётный гражданин Ярославской области
авторы: Олеся Хазинова, Алексей Суслов, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
12 мая областные депутаты практически единогласно поддержали предложение главы региона Дмитрия Миронова и решили присвоить звание «Почётный гражданин Ярославской области» Элеоноре Михайловне Шереметьевой. Это высшая областная награда, она присуждается особенным людям, чей вклад в развитие и процветание региона бесценен.
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