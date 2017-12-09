2017.05 // События / Элеонора Шереметьева - почётный гражданин Ярославской области

авторы: Олеся Хазинова, Алексей Суслов, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.05 // События / Элеонора Шереметьева – почётный гражданин Ярославской области
 2017.05 // События / Элеонора Шереметьева – почётный гражданин Ярославской области
 2017.05 // События / Элеонора Шереметьева – почётный гражданин Ярославской области

12 мая областные депутаты практически единогласно поддержали предложение главы региона Дмитрия Миронова и решили присвоить звание «Почётный гражданин Ярославской области» Элеоноре Михайловне Шереметьевой. Это высшая областная награда, она присуждается особенным людям, чей вклад в развитие и процветание региона бесценен.

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