2017.05 // События / Вышла в свет "Книга памяти"

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям… Давайте, люди, никогда об этом не забудем… Память о войне и Победе, о великой трагедии и великом подвиге советского народа – самое дорогое и ценное наследство наших отцов, дедов и прадедов. По инициативе отделения Всероссийской организации ветеранов войны, Общественной Палаты при поддержке Администрации района сотрудниками музея, архива, редакции «Угличской газеты» была создана «Книга памяти Угличского района». Презентация издания прошла накануне 72-й годовщины Победы в Доме кино «Россия».



1

2

3

4

5 (0 Голосов)



