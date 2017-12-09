2017.05 // События / Фёдор Тютчев - известный и неизвестный
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В СОШ № 8 подвели итоги муниципального интернет-марафона, посвящённого жизни и творчеству Фёдора Ивановича Тютчева. В марафоне приняли участие более ста человек – учащиеся 7-11 классов угличских школ. По словам организаторов и участников, это мероприятие позволило ближе познакомиться с творчеством русского поэта и узнать новые факты литературы XIX века.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.05.18 // Зона особого внимания
- 2017.05 // События / Притяжение "Капели"
- 2017.05 // События / Конкурс юных флористов
- 2017.05 // События / Фёдор Тютчев – известный и неизвестный
- 2017.05 // События / Вышла в свет "Книга памяти"
- 2017.05 // ЧАЙ/КОФЕ… / Анастасия Беляева
- 2017.05 // События / Открылась выставка Александра Петрова
- 2017.05 // События / Общественные слушания по исполнению бюджета района за 2016 год