2017.05 // События / Фёдор Тютчев - известный и неизвестный

авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.05 // События / Фёдор Тютчев – известный и неизвестный
 2017.05 // События / Фёдор Тютчев – известный и неизвестный
 2017.05 // События / Фёдор Тютчев – известный и неизвестный

В СОШ № 8 подвели итоги муниципального интернет-марафона, посвящённого жизни и творчеству Фёдора Ивановича Тютчева. В марафоне приняли участие более ста человек – учащиеся 7-11 классов угличских школ. По словам организаторов и участников, это мероприятие позволило ближе познакомиться с творчеством русского поэта и узнать новые факты литературы XIX века.

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