2017.05 // События / Конкурс юных флористов
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Всего несколько минут, чтобы создать композицию из живых растений – обязательное условие муниципального конкурса юных флористов-аранжировщиков. В этом году его участниками стали ребята из 6-й, 7-й и Отрадновской школ.
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