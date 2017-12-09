2017.05 // События / Притяжение "Капели"
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
13 мая Дворец культуры вновь стал центром притяжения друзей, радости, музыки и танцев. Студия эстрадного вокала «Капель» подарила угличанам новую шоу-программу «Притяжение». Отчётный концерт – это возможность поделиться со зрителями своими чувствами, мыслями и эмоциями, а также кульминация напряжённого творческого сезона.
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