2017.05 // События / Общественные слушания по исполнению бюджета района за 2016 год
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
15 мая в Администрации района состоялись Общественные слушания по исполнению бюджета Угличского района за 2016 год. Полный финансовый отчёт о доходах и расходах местной казны в прошедшем году представила начальник Управления финансов Администрации района Наталья Муратова.
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