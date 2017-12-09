2017.05 // События / Открылась выставка Александра Петрова

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



Персональная выставка угличского художника Александра Петрова открылась в арт-галерее «Арка». Александр Петров – член Союза художников с 1986 года, участник городских, областных, всероссийских и международных выставок. В «Арке» художник выставляется впервые. Здесь он представил, в большинстве своём, новые работы – 2016-17 годов. Выставка интересна своим разнообразием. Здесь и городские пейзажи, которые навсегда ушли в прошлое, и картины недавней весны, и морские этюды, и «портреты» деревьев. Масло, пастель, графика, смешанная техника. Самая необычная работа в этом ряду – карта Углича XIX века.



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