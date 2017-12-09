2017.05 // События / Здравствуйте, бабушка Лида!

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.05 // События / Здравствуйте, бабушка Лида!
 2017.05 // События / Здравствуйте, бабушка Лида!
 2017.05 // События / Здравствуйте, бабушка Лида!

Тазик, веник и салфетки – вместо компьютера. Ребята из Отрадновской школы с полным комплектом для уборки прибыли в деревню Клясово. Здесь возле своего дома их встречает Лидия Ивановна Васильева, бабушка Лида, как называют пожилую женщину школьники. Они её постоянные помощники.

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