2017.05 // События / Весёлый юбилей "Весёлых ноток"
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Большим праздничным концертом отметила свой 35-летний юбилей хоровая студия «Весёлые нотки». В честь памятной даты дети и педагоги ЦВР подготовили оригинальную программу под названием «Фактор 35 или неизвестное о весёлых». Ведущие были в роли суперагентов, которые разыскивали инопланетян, затерявшихся среди местных жителей.
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