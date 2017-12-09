2017.05 // События / День Победы

авторы: Оксана Олейникова, Марина Стрижова, Юлия Пятнова, Михаил Лабазов, Иван Туркин.

2017.05 // События / День Победы
 2017.05 // События / День Победы
 2017.05 // События / День Победы

Угличане отметили 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно состоялось праздничное шествие, горожане помянули погибших от ран в угличских госпиталях, взрослые и дети принимали участие в различных мероприятиях. Главным и самым торжественным событием праздника стало зажжение Вечного огня в Парке Победы. 6 мая делегация угличан отправилась в столицу, в Александровский сад…

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