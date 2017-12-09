2017.05 // События / Собрались дети войны...

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.05 // События / Собрались дети войны…
 2017.05 // События / Собрались дети войны…
 2017.05 // События / Собрались дети войны…

Праздничный вечер, посвящённый Дню Победы, состоялся в канун праздника во Дворце культуры. Здесь собрался клуб «Дети войны». Он был создан в 2009 году при Совете ветеранов района по инициативе Администрации района. Члены клуба ведут активную общественно-политическую работу. На праздничном вечере Глава района Анатолий Курицин вручил активистам благодарственные письма и поздравил ветеранов с наступающим Днём Победы.

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