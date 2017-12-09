2017.05 // События / С праздником, дорогие ветераны!
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
О вкусах спорят! В Администрации района состоялось второе заседание Градостроительного Совета. На нём согласовывали места расположения и внешнего вида объектов нестационарной торговли и рекламные вывески.
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