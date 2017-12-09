2017.05 // События / Акция "Георгиевская ленточка"
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Несколько дней осталось до всенародного праздника – 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники ГИБДД вместе с волонтёрами молодёжной организации «МОГУ» провели традиционную к этой памятной дате патриотическую акцию «Георгиевская ленточка». Они поздравляли водителей и прохожих с наступающим праздником, вручали им георгиевские ленточки и не забывали напоминать о правилах ношения символа Победы.
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