2017.05 // События / Акция "Георгиевская ленточка"

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.05 // События / Акция "Георгиевская ленточка"
 2017.05 // События / Акция "Георгиевская ленточка"
 2017.05 // События / Акция "Георгиевская ленточка"

Несколько дней осталось до всенародного праздника – 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники ГИБДД вместе с волонтёрами молодёжной организации «МОГУ» провели традиционную к этой памятной дате патриотическую акцию «Георгиевская ленточка». Они поздравляли водителей и прохожих с наступающим праздником, вручали им георгиевские ленточки и не забывали напоминать о правилах ношения символа Победы.

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