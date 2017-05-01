2017.05 // События / 800 метров грязи
авторы: Юлия Пятнова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Очередная история разбитой дороги и уставших от неё людей начинается на окраине Углича. Это улица Вокзальная. 800 метров непроходимой грязи – то, с чем ежедневно приходится мириться местным жителям.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.05.04 // Зона особого внимания
- 2017.05 // События / "По следам Хокни"
- 2017.05 // События / В Отрадный – за рассадой и саженцами
- 2017.05 // События / Школьники исследуют
- 2017.05 // События / 800 метров грязи
- 2017.05 // События / Акция "Георгиевская ленточка"
- 2017.05 // ЧАЙ/КОФЕ… / Наталья Пятницына
- 2017.05 // События / Как поработали? – Хорошо!