2017.05 // События / В Отрадный - за рассадой и саженцами
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Садово-огородный сезон стартовал! В посёлке Отрадный прошла V сельскохозяйственная ярмарка. Это мероприятие, задуманное администрацией Отрадновского сельского поселения с целью развития местной кооперации, остаётся стабильно востребованным.
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