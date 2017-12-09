2017.05 // События / "По следам Хокни"
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В гостинице «Москва» открылась персональная выставка московского художника Артёма Суслова. Автор представил произведения в стиле поп-арт. Считает, что его техника схожа с манерой письма современного английского художника Дэвида Хокни, отсюда и название экспозиции – «По следам Хокни».
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