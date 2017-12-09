2017.05 // События / Как поработали? - Хорошо!

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.05 // События / Как поработали? – Хорошо!
 2017.05 // События / Как поработали? – Хорошо!
 2017.05 // События / Как поработали? – Хорошо!

29 апреля в Угличе прошёл традиционный молодёжный субботник. Самые активные и неравнодушные представители молодого поколения приводили в порядок свой постоянный объект – набережную реки Волги в районе Дворца культуры. В этом году наряду с молодёжью на волжских склонах работали и представители власти – руководитель областного Департамента промышленности и инвестиций Галина Пинягина и Глава района Анатолий Курицин.

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