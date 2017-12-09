2017.04 // События / Дмитрий Миронов посетил Углич

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.04 // События / Дмитрий Миронов посетил Углич
 2017.04 // События / Дмитрий Миронов посетил Углич
 2017.04 // События / Дмитрий Миронов посетил Углич

27 апреля Углич посетил врио Губернатора Дмитрий Миронов. Глава региона ознакомился с ходом решения проблем, которые были обозначены во время его первого визита 2 февраля текущего года, и вместе с угличанами принял участие во Всероссийской акции по посадке леса.

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