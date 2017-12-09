2017.04 // События / Дмитрий Миронов посетил Углич
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
27 апреля Углич посетил врио Губернатора Дмитрий Миронов. Глава региона ознакомился с ходом решения проблем, которые были обозначены во время его первого визита 2 февраля текущего года, и вместе с угличанами принял участие во Всероссийской акции по посадке леса.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.04 // События / "Вкусный" Углич
- 2017.04 // События / День местного самоуправления
- 2017.04 // События / Дмитрий Миронов посетил Углич
- 2017.04.27 // Зона особого внимания
- 2017.04 // Спортивная панорама
- 2017.04 // События / XII фестиваль "Волшебный танца миг"
- 2017.04 // События / Глава района посетил Слободское сельское поселение
- 2017.04 // События / Библиосумерки, Библионочь