2017.04 // События / День местного самоуправления
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В Угличе отметили День местного самоуправления. Во Дворце культуры собрались те, кого принято называть местной властью - руководители и работники районной, городской и сельских администраций, представители территориального самоуправления, депутаты районной Думы и городского Муниципального Совета.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.04 // События / "Вкусный" Углич
- 2017.04 // События / День местного самоуправления
- 2017.04 // События / Дмитрий Миронов посетил Углич
- 2017.04.27 // Зона особого внимания
- 2017.04 // Спортивная панорама
- 2017.04 // События / XII фестиваль "Волшебный танца миг"
- 2017.04 // События / Глава района посетил Слободское сельское поселение
- 2017.04 // События / Библиосумерки, Библионочь