2017.04 // События / "Вкусный" Углич
авторы: Юлия Пятнова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
История Углича не только самобытная и богатая, но ещё и вкусная! Угличские музеи и частные компании при поддержке туристского информационного Центра разработали и представили свои гастрономические экскурсии.
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