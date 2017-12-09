2017.04 // События / Глава района посетил Слободское сельское поселение
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Глава района Анатолий Курицин посетил Слободское сельское поселение. Знакомство с этой территорией Анатолий Геннадьевич начал с пригородного посёлка Зелёная Роща. Далее по маршруту были село Клементьево, Дивная гора, Никольское. Завершился визит в селе Покровское, где состоялась встреча с общественностью поселения. В течение дня было поднято множество самых актуальных вопросов, которые волнуют селян.
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