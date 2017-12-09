2017.04 // События / XII фестиваль "Волшебный танца миг"
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Это чудо имеет душу, сердце и зовётся танцем… В Угличе прошёл XII муниципальный фестиваль хореографического искусства «Волшебный танца миг» - настоящий праздник для всех любителей этого вида искусства. На сцене ДК своё мастерство показали танцоры из Углича, Ярославской, Тверской и Калужской областей.
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