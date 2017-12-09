2017.04 // События / Служите честно!

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.04 // События / Служите честно!
 2017.04 // События / Служите честно!
 2017.04 // События / Служите честно!

На Руси новобранцев всегда провожали в армию торжественно, всем миром. И в давние времена, и сегодня служба считалась почётной обязанностью. В зале торжеств проводить первых призывников весеннего призыва собрались представители Администрации, ветераны Вооружённых сил, бывшие воины-афганцы, духовенство и, конечно, родные, любимые и друзья.

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