2017.04 // События / Служите честно!
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
На Руси новобранцев всегда провожали в армию торжественно, всем миром. И в давние времена, и сегодня служба считалась почётной обязанностью. В зале торжеств проводить первых призывников весеннего призыва собрались представители Администрации, ветераны Вооружённых сил, бывшие воины-афганцы, духовенство и, конечно, родные, любимые и друзья.
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