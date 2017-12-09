2017.04 // События / Управленцы вышли на субботник
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В преддверии майских праздников угличане наводят порядок на улицах города. 21 апреля свой вклад в весеннее преображение Углича внесли сотрудники городской и районной администраций. Для уборки было выбрано одно из самых красивых и любимых мест отдыха угличан и гостей города и, вместе с тем, одно из самых загрязнённых – парковая зона в районе ГЭС. В жизни маленькой Марии это первый субботник, оттого и радостное настроение.
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