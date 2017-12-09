2017.04 // События / Ярмарка НКО
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Ярмарка НКО состоялась во Дворце культуры. Социально ориентированные некоммерческие организации и общественные объединения Угличского района собрались здесь, чтобы представить свои проекты, обрести новых единомышленников и партнёров.
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