2017.04 // События / Открылась выставка Станислава Ширенкова
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В Доме дружбы открылась персональная выставка работ Станислава Ширенкова, приуроченная к 80-летнему юбилею автора. Живописец, член Союза художников России представил произведения, выполненные более чем за 50 лет творческой деятельности.
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