2017.04 // События / Библиосумерки, Библионочь
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Библионочь – ежегодный фестиваль чтения, который традиционно проходит в апреле по всей стране. Для любителей литературы, творчества, позитивного общения двери библиотек один день в году открыты до темноты. Большое литературное путешествие могли совершить не только взрослые читатели. Специально для маленьких книголюбов были проведены Библиосумерки.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.04 // События / Библиосумерки, Библионочь
- 2017.04 // События / Открылась выставка Станислава Ширенкова
- 2017.04 // События / Ярмарка НКО
- 2017.04 // События / Управленцы вышли на субботник
- 2017.04 // События / Служите честно!
- 2017.04 // События / Подготовка к полумарафону
- 2017.04 // События / Очистные сооружения нуждаются в модернизации
- 2017.04.20 // Зона особого внимания