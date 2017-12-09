2017.04 // События / Библиосумерки, Библионочь

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.04 // События / Библиосумерки, Библионочь
 2017.04 // События / Библиосумерки, Библионочь
 2017.04 // События / Библиосумерки, Библионочь

Библионочь – ежегодный фестиваль чтения, который традиционно проходит в апреле по всей стране. Для любителей литературы, творчества, позитивного общения двери библиотек один день в году открыты до темноты. Большое литературное путешествие могли совершить не только взрослые читатели. Специально для маленьких книголюбов были проведены Библиосумерки.

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