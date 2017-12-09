2017.04 // События / Очистные сооружения нуждаются в модернизации
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Угличские очистные сооружения нуждаются в масштабной модернизации. Аналогично оценивается состояние абсолютно всех водоканалов Ярославской области. На реализацию этой серьёзной задачи направлен федеральный проект «Чистая Волга». Его инициатором выступил Глава региона Дмитрий Миронов, и в настоящее время в области проходит большая работа по оценке состояния этих жизненно важных объектов.
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