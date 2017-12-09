2017.04 // События / Подготовка к полумарафону
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Подготовка к полумарафону «Волжский берег» идёт полным ходом. В этом году он намечен на 20 мая. В Администрации района состоялось совещание по организации предстоящего спортивного праздника в Угличе. В нём приняли участие местные организаторы и представители главного офиса проекта «Бегом по Золотому Кольцу».
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