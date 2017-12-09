2017.04 // События / Заседание Совета Общественных Палат Ярославской области
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В Угличе состоялось заседание Совета Общественных Палат Ярославской области. В нём приняли участие руководители общественных формирований из муниципальных районов и регионального центра. Руководил работой Совета председатель Общественной Палаты Ярославской области Сергей Берёзкин. Основной темой повестки дня была деятельность комитетов территориального общественного самоуправления, и Углич для проведения столь солидного форума выбрали не случайно.
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