2017.04 // События / В Москве сносят фабрику Василия Григорьева

авторы: Олеся Хазинова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.04 // События / В Москве сносят фабрику Василия Григорьева
 2017.04 // События / В Москве сносят фабрику Василия Григорьева
 2017.04 // События / В Москве сносят фабрику Василия Григорьева

В последние годы всё чаще в угоду коммерции сравниваются с землёй исторические здания. Уничтожаются вековые традиции, культурные ценности, память о людях, которые прославляли Россию, уходят под ковш экскаваторов. Месяц назад на Большой Андроньевской улице в Таганском районе Москвы был начат снос дореволюционной фабрики Василия Григорьевича Григорьева, нашего земляка, уроженца деревни Ратманово, младшего брата знаменитого купца Николая Григорьева, человека, который основал одно из самых крупных колбасных производств в России.

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