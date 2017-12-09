2017.04 // События / "Жизни - это творчество, творчество - это жизнь"
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Творчество – это выражение чувств, эмоций, фантазии. Это создание чего-то нового, уникального, неповторимого. Особую ценность имеют изделия, изготовленные детскими руками. Непосредственность, наивная выдумка вперемешку с желанием выразить своё настроение порождают настоящие шедевры. Во Дворце культуры открылась выставка детского изобразительного и прикладного искусства «Жизнь – это творчество, творчество – это жизнь».
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.04.20 // Зона особого внимания
- 2017.04 // События / "Жизнь – это творчество, творчество – это жизнь"
- 2017.04 // События / В Москве сносят фабрику Василия Григорьева
- 2017.04 // События / Заседание Совета Общественных Палат Ярославской области
- 2017.04 // ЧАЙ/КОФЕ… / Дарья Волосевич
- 2017.04 // События / В ДК – "Дикий подводный мир"
- 2017.04 // События / Пусть всегда будет чисто!
- 2017.04 // События / День ветеранов органов внутренних дел