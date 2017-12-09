2017.04 // События / "Жизни - это творчество, творчество - это жизнь"

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.04 // События / "Жизнь – это творчество, творчество – это жизнь"
 2017.04 // События / "Жизнь – это творчество, творчество – это жизнь"
 2017.04 // События / "Жизнь – это творчество, творчество – это жизнь"

Творчество – это выражение чувств, эмоций, фантазии. Это создание чего-то нового, уникального, неповторимого. Особую ценность имеют изделия, изготовленные детскими руками. Непосредственность, наивная выдумка вперемешку с желанием выразить своё настроение порождают настоящие шедевры. Во Дворце культуры открылась выставка детского изобразительного и прикладного искусства «Жизнь – это творчество, творчество – это жизнь».

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