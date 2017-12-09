2017.04 // События / День ветеранов органов внутренних дел
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В МЦ «Солнечный» прошла встреча, посвящённая празднованию Дня ветеранов органов внутренних дел. Собравшихся поздравил начальник отдела МВД России по Угличскому району Александр Крылов, а также юные друзья полиции и бойцы отряда «Правопорядок».
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