2017.04 // События / Пусть всегда будет чисто!
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
15 апреля на Успенской площади прошла экологическая акция. Её тема – раздельный сбор мусора. Это долгожданное нововведение в Углич принесла московская компания «Хартия» - новый подрядчик по сбору и вывозу мусора, работающий в нашем городе с 1 апреля.
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