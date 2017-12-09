2017.04 // События / Пусть всегда будет чисто!

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.04 // События / Пусть всегда будет чисто!
 2017.04 // События / Пусть всегда будет чисто!
 2017.04 // События / Пусть всегда будет чисто!

15 апреля на Успенской площади прошла экологическая акция. Её тема – раздельный сбор мусора. Это долгожданное нововведение в Углич принесла московская компания «Хартия» - новый подрядчик по сбору и вывозу мусора, работающий в нашем городе с 1 апреля.

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