2017.04 // События / В ДК - "Дикий подводный мир"
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Подводный мир удивителен и прекрасен. Он находится всего в двух шагах от нас, но хранит не меньше загадок, чем далёкий Космос. Завораживающие подводные пейзажи, невероятной красоты морские обитатели, окружённые тайной руины – всё это вызвало большой интерес у посетителей выставки «Дикий подводный мир», которая открылась недавно во Дворце культуры.
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