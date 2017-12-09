2017.04 // События / Соревнуются юные полицейские

авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.04 // События / Соревнуются юные полицейские
 2017.04 // События / Соревнуются юные полицейские
 2017.04 // События / Соревнуются юные полицейские

В средней школе № 8 прошёл первый фестиваль среди классов правоохранительной направленности. В течение двух дней юные друзья полиции из разных школ района соревновались за звание лучшего класса. Мероприятие стало своеобразным экзаменом для ребят, которые на протяжении года обучались специальным дисциплинам.

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