2017.04 // События / Решили вместе
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Губернаторский проект «Решаем вместе» переходит на второй этап. В Администрации района состоялось заседание муниципальной общественной комиссии по рассмотрению и отбору гражданских инициатив для передачи их в областную комиссию.
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