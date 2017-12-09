2017.04 // События / Молодёжь защитила проекты
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В МЦ «Солнечный» прошёл XI ежегодный конкурс социальных проектов молодёжных, детских и волонтёрских объединений Угличского района. Цель конкурса – поддержка и развитие молодёжных инициатив, и вовлечение подростков в социально значимую деятельность.
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