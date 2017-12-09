2017.04 // События / Дети рисуют Космос
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Земля в иллюминаторе, миллиарды мерцающих звёзд, летящие кометы, ракеты, космонавты. Участники муниципального конкурса творческих работ «Тайны Космоса» придумывали и рисовали свои собственные космические истории.
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