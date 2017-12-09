2017.04 // События / Олимпийцы в Угличе
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
8 апреля угличане принимали делегацию олимпийских спортсменов. Встреча состоялась в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодёжи России». Цель акции - продвижение олимпийских идеалов и ценностей, таких как дружба, уважение, честная и справедливая игра, а также привлечение детей и подростков к спорту и занятиям физической культурой.
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