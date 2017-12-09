2017.04 // События / С Юбилеем, велосипед!

авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.



В Угличе отметили 200-летие велосипеда. Проигнорировать такую дату угличанам теперь было бы просто неприлично. В начале этого года в нашем городе открылся музей «Арсенал необычных велосипедов «Самокат» с полным собранием велосипедов и их копий всех времён и моделей. Экспонаты можно созерцать, испытывать в действии и приобретать. За три месяца «живой» музей велосипедов стал и городской достопримечательностью, и перспективным турпродуктом, который востребован всеми поколениями.



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