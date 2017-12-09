2017.04 // События / На старт, детишки!

авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.04 // События / На старт, детишки!
 2017.04 // События / На старт, детишки!
 2017.04 // События / На старт, детишки!

В МЦ «Солнечный» прошли соревнования, участники которых на старт не выходили, а выползали. Забег в подгузниках или «Бэби-кросс» – необычный и весёлый турнир среди малышей от шести месяцев до трёх лет. 27 юных героев, не щадя ног и коленок, подражали настоящим спортсменам.

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